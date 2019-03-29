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Протесты в Лондоне и бойкот Мэй: день, когда "брексит" не случился
29 марта Британия должна была выйти из ЕС, но этого не произошло. Депутаты парламента в третий раз отклонили сделку, предложенную Терезой Мэй. О том, что будет дальше, рассказал корреспондент Би-би-си Юри Вендик.
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29 марта 2019
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