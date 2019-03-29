"Брексит": почему все пошло не так и что теперь? Объясняем коротко
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"Брексит": почему все пошло не так и что теперь? Объясняем коротко

29 марта 2019 года Британия должна была покинуть Евросоюз. Эту дату называли сразу после референдума, на котором "брексит" поддержало 52% пришедших проголосовать.

Почему этого так и не случилось, кто это решает и как будут выходить из ситуации?

Бен Тавенер объясняет коротко и простыми словами.

  • 29 марта 2019
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