Мусор в океане. Каково плавать среди пластика?
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Мусор в океане. Каково плавать среди пластика?

Британские синхронистки решили привлечь внимание к проблеме загрязнения мирового океана пластиковым мусором. Каково это - плавать в бассейне бутылок, контейнеров и пакетов?

По подсчетам экологической службы ООН, каждый год в океане оказывается примерно 8 тонн пластика.

  • 19 апреля 2019
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