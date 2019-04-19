Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Мусор в океане. Каково плавать среди пластика?
Британские синхронистки решили привлечь внимание к проблеме загрязнения мирового океана пластиковым мусором. Каково это - плавать в бассейне бутылок, контейнеров и пакетов?
По подсчетам экологической службы ООН, каждый год в океане оказывается примерно 8 тонн пластика.
-
19 апреля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне