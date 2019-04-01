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Видео
Тренер на пенсии: как оставаться в форме в 90 лет и помогать другим
Аквааэробика считается одним из самых эффективных видов тренировок. Маргарет Мэйн стала инструктором, когда уже вышла не пенсию.
Недавно Мэйн исполнилось 90 лет. Два раза в неделю она проводит занятия для тех, кому за 50.
Она уверена, что регулярные тренировки - это ключ к счастливой и продолжительной жизни.
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1 апреля 2019
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