Тренер на пенсии: как оставаться в форме в 90 лет и помогать другим
Media playback is unsupported on your device
Видео

Тренер на пенсии: как оставаться в форме в 90 лет и помогать другим

Аквааэробика считается одним из самых эффективных видов тренировок. Маргарет Мэйн стала инструктором, когда уже вышла не пенсию.

Недавно Мэйн исполнилось 90 лет. Два раза в неделю она проводит занятия для тех, кому за 50.

Она уверена, что регулярные тренировки - это ключ к счастливой и продолжительной жизни.

  • 1 апреля 2019
Go to next video: Шоу "Пятерка по английскому"-4. Приметы и сленг, кулинария и вселенная Джоан Роулинг: викторина Learn English