Год массовых протестов: что происходит на границе сектора Газа?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Год массовых протестов: что происходит на границе сектора Газа?

В субботу десятки тысяч человек вышли на акцию протеста на границу Газы и Израиля. Так называемый "Марш возвращения" начался ровно год назад 30 марта и проходил каждые выходные.

За год демонстраций погибло около 200 палестинцев и тысячи были ранены.ООН обвиняет Израиль в использовании чрезмерной силы против мирных демонстрантов. Израиль утверждает, что имеет право на самооборону и защищает свои границы.

  • 30 марта 2019
Go to next video: Обстрелы Израиля и сектора Газа: с чего и почему началось обострение?