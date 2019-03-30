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Год массовых протестов: что происходит на границе сектора Газа?
В субботу десятки тысяч человек вышли на акцию протеста на границу Газы и Израиля. Так называемый "Марш возвращения" начался ровно год назад 30 марта и проходил каждые выходные.
За год демонстраций погибло около 200 палестинцев и тысячи были ранены.ООН обвиняет Израиль в использовании чрезмерной силы против мирных демонстрантов. Израиль утверждает, что имеет право на самооборону и защищает свои границы.
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30 марта 2019
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