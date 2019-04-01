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ТВ-новости: почему столько украинцев проголосовали за Зеленского?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В специальном выпуске за 1 апреля:
- Выборы без серьезных нарушений. Победила ли на Украине демократия? Кто и почему проиграл?
- Что говорят об украинской демократии результаты выборов - обсуждаем с украинскими экспертами - главой Комитета избирателей Украины и руководителем Центра противодействия коррупции.
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1 апреля 2019
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