ТВ-новости: почему столько украинцев проголосовали за малоизвестного Зеленского?
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ТВ-новости: почему столько украинцев проголосовали за Зеленского?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В специальном выпуске за 1 апреля:

  • Выборы без серьезных нарушений. Победила ли на Украине демократия? Кто и почему проиграл?
  • Что говорят об украинской демократии результаты выборов - обсуждаем с украинскими экспертами - главой Комитета избирателей Украины и руководителем Центра противодействия коррупции.
  • 1 апреля 2019
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