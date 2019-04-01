ТВ-новости: почему столько украинцев проголосовали за Зеленского?

Протесты в Лондоне и бойкот Мэй: день, когда "брексит" не случился

29 марта Британия должна была выйти из ЕС, но этого не произошло. Депутаты парламента в третий раз отклонили сделку, предложенную Терезой Мэй. О том, что будет дальше, рассказал корреспондент Би-би-си Юри Вендик.