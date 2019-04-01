В британском парламенте провели "голый протест"
Противники глобального потепления провели "голый протест" в Палате общин британского парламента.
Активисты движения Extinction Rebellion разделись и выстроились на трибуне для посетителей, попытавшись отвлечь законодателей от обсуждения "брексита" и привлечь таким образом внимание к изменению климата на планете.
Фотографии активистов сделали сами депутаты со скамеек Палаты общин. Спикер палаты общин Джон Беркоу попросил депутатов не отвлекаться от обсуждения выхода Британии из ЕС и продолжить дебаты.
Полицейские вывели активистов из здания парламента. 12 человек были задержаны за нарушение общественного порядка.
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1 апреля 2019
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