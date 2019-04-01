В британском парламенте прошел "голый протест"
Media playback is unsupported on your device
Видео

В британском парламенте провели "голый протест"

Противники глобального потепления провели "голый протест" в Палате общин британского парламента.

Активисты движения Extinction Rebellion разделись и выстроились на трибуне для посетителей, попытавшись отвлечь законодателей от обсуждения "брексита" и привлечь таким образом внимание к изменению климата на планете.

Фотографии активистов сделали сами депутаты со скамеек Палаты общин. Спикер палаты общин Джон Беркоу попросил депутатов не отвлекаться от обсуждения выхода Британии из ЕС и продолжить дебаты.

Полицейские вывели активистов из здания парламента. 12 человек были задержаны за нарушение общественного порядка.

  • 1 апреля 2019
Go to next video: "Брексит": почему все пошло не так и что теперь? Объясняем коротко