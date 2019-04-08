Бени против Биби: 5 фактов о главном сопернике Нетаньяху
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Бени против Биби: 5 фактов о главном сопернике Нетаньяху

Пять фактов о Бени Ганце, главном сопернике Биньямина Нетаньяху в борьбе за пост премьер-министра Израиля.

Бени Ганц был начальником Генштаба Израиля. В 2019 году он создал политический союз Кахоль-Лаван (синий – белый в честь флага).

Партию Ганца иногда называют партию генералов. Два бывших чальника Генштаба поддержали Ганца и вошли в его партию.

Во вторник, 9 апреля в Израиле пройдут внеочередные парламентские выборы.

  • 8 апреля 2019
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