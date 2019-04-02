Пять фактов о Петре Порошенко
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Пять фактов о Петре Порошенко

Что общего у Петра Порошенко с Владимиром Путиным? Вместе с кем пятый президент Украины начинал свою политическую карьеру? Русская служба Би-би-си собрала пять фактов о финалисте украинской президентской гонки.

Во второй тур выборов Порошенко вышел со второго места: с большим отрывом лидирует комик Владимир Зеленский.

Подробнее о лидере первого тура Русская служба Би-би-си рассказывала здесь.

  • 2 апреля 2019
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