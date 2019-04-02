Коты Гарфилды на побережье Франции
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Коты Гарфилды на побережье Франции

Телефоны в форме кота Гарфилда вот уже 40 лет регулярно выбрасывает на берег в Бретани. Наконец стало известно, откуда они берутся.

Эта местность находится на западном побережье Франции, и мимо него пролегают основные морские пути. Как это связано с загадочными телефонами - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 2 апреля 2019
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