Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Собака заблудилась в горах и чуть не замерзла. Как ее спасли?
Пес по кличке Бен заблудился в горах шотландского Каирнгорма. Он провел двое суток на морозе и пережил снежный шторм, находясь на одном из горных хребтов.
Бену повезло - его заметил спасательный вертолет береговой охраны Инвернесса. Пса, едва живого от холода, смогли поднять на борт.
Сейчас Бен уже поправился.
-
3 апреля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне