Счастливое спасение: как освободили застрявшего на горном хребте пса
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Собака заблудилась в горах и чуть не замерзла. Как ее спасли?

Пес по кличке Бен заблудился в горах шотландского Каирнгорма. Он провел двое суток на морозе и пережил снежный шторм, находясь на одном из горных хребтов.

Бену повезло - его заметил спасательный вертолет береговой охраны Инвернесса. Пса, едва живого от холода, смогли поднять на борт.

Сейчас Бен уже поправился.

  • 3 апреля 2019
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