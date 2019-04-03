Танцующий учитель из Ганы прославился в Интернете
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Учитель из "Инстаграма": как танцы помогают найти общий язык с учениками

Учитель Саки Перси - звезда "Инстаграма" из Африки. У него почти 6 тысяч подписчиков - и все благодаря необычному подходу к преподаванию. На уроках он танцует со своими учениками.

Перси считает, что это помогает детям не бояться говорить с ним на любые темы и дает им уверенность в себе.

  • 3 апреля 2019
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