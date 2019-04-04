Cобака - охранник носорогов
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Собака и носороги: в Кении спаниель спасает редких животных

Спаниель по кличке Драм из Норфолка теперь работает в Кении. Он охраняет двух северных белых носорогов в одном из заповедников от браконьеров.

Драм натренирован находить контрабандное оружие.

Из-за нелегальной охоты северные белые носороги евда не вымерли. Килограмм их рогов на черном рынке стоит до 80 тысяч долларов.

  • 4 апреля 2019
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