ТВ-новости: в ожидании «жесткого брексита»?
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ТВ-новости: в ожидании "жесткого брексита"?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 2 апреля:

  • Рекордное заседание правительства Британии - так долго они не совещались ни разу за 300 лет существования. Страна ждет решения по "брекcиту".
  • Три минус один - Украина подсчитывает результаты первого тура президентских выборов, в России обсуждают кандидатов - кто выгоднее Кремлю?
  • Взрыв в годовщину взрыва. В Военно-космической академии Петербурга взорвались боеприпасы. И сегодня же начался суд по делу о теракте в метро.
  • А также - как не остановиться, если хочется бежать? В международный день аутизма мы рассказываем историю белорусского подростка.
  • 2 апреля 2019
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