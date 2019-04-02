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ТВ-новости: в ожидании "жесткого брексита"?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 2 апреля:
- Рекордное заседание правительства Британии - так долго они не совещались ни разу за 300 лет существования. Страна ждет решения по "брекcиту".
- Три минус один - Украина подсчитывает результаты первого тура президентских выборов, в России обсуждают кандидатов - кто выгоднее Кремлю?
- Взрыв в годовщину взрыва. В Военно-космической академии Петербурга взорвались боеприпасы. И сегодня же начался суд по делу о теракте в метро.
- А также - как не остановиться, если хочется бежать? В международный день аутизма мы рассказываем историю белорусского подростка.
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2 апреля 2019
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