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Погадать на президента: зачем Токаев приехал к Путину
Касым-Жомарт Токаев занимает эту должность меньше месяца после неожиданного ухода в отставку Нурсултана Назарбаева.
Впрочем, будет ли он занимать пост президента после выборов в следующем году - большой вопрос.
О переходном периоде в Казахстане размышляет политолог, специалист по странам СНГ Аркадий Дубнов.
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3 апреля 2019
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