Погадать на президента: зачем Токаев приехал к Путину
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Погадать на президента: зачем Токаев приехал к Путину

Касым-Жомарт Токаев занимает эту должность меньше месяца после неожиданного ухода в отставку Нурсултана Назарбаева.

Впрочем, будет ли он занимать пост президента после выборов в следующем году - большой вопрос.

О переходном периоде в Казахстане размышляет политолог, специалист по странам СНГ Аркадий Дубнов.

  • 3 апреля 2019
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