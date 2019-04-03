"Ни одного человека не осталось": в Бресте нашли массовое захоронение евреев
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Ни одного человека не осталось": в Бресте нашли массовое захоронение евреев

В Беларуси во время строительства элитного многоквартирного дома обнаружили массовое захоронение евреев.

Останки более 1000 человек нашли в той части Бреста, где во время немецкой оккупации находилось еврейское гетто. Местная еврейская община призывает установить на месте раскопок мемориал этой малоизвестной главе в истории Холокоста.

  • 3 апреля 2019
Go to next video: "Город без евреев": как авторы фильма предсказали Холокост