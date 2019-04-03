Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Ни одного человека не осталось": в Бресте нашли массовое захоронение евреев
В Беларуси во время строительства элитного многоквартирного дома обнаружили массовое захоронение евреев.
Останки более 1000 человек нашли в той части Бреста, где во время немецкой оккупации находилось еврейское гетто. Местная еврейская община призывает установить на месте раскопок мемориал этой малоизвестной главе в истории Холокоста.
-
3 апреля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне