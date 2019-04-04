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Видео
Скандал в Британии из-за стрельбы по портрету лидера оппозиции
В соцсетях появилось видео, где солдаты стреляют по портрету лидера Лейбористской партии - Джереми Корбина.
Британская армия уже назвала инцидент "абсолютно недопустимым" и начала расследование.
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4 апреля 2019
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