ТВ-новости: задержания и блокировки интернета в Ингушетии
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ТВ-новости: задержания и блокировки интернета в Ингушетии

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 3 апреля:

  • Задержания активистов и отключение интернета. Узнаем, что сейчас происходит в Ингушетии.
  • Заставить россиян бояться. Узнаем, как проходит суд над подозреваемыми в организации взрыва в петербургском метро два года назад.
  • "Увидеть Солсбери" в Лондоне. Автор пьесы о Петрове и Боширове Виктор Шендерович рассказал нам, видел ли он сам Солсберецкий собор.
  • 3 апреля 2019
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