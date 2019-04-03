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ТВ-новости: задержания и блокировки интернета в Ингушетии
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 3 апреля:
- Задержания активистов и отключение интернета. Узнаем, что сейчас происходит в Ингушетии.
- Заставить россиян бояться. Узнаем, как проходит суд над подозреваемыми в организации взрыва в петербургском метро два года назад.
- "Увидеть Солсбери" в Лондоне. Автор пьесы о Петрове и Боширове Виктор Шендерович рассказал нам, видел ли он сам Солсберецкий собор.
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3 апреля 2019
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