"Дакар", пустыня и ноготочки: история мотогонщицы Анастасии Нифонтовой

У Анастасии - двое детей и два высших образования. А еще она стала первой женщиной, прошедшей ралли "Дакар" без механиков, а в четверг финишировала в первом этапе чемпионата мира по ралли-рейдам.