"Дакар", пустыня и ноготочки: история мотогонщицы Анастасии Нифонтовой
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"Дакар", пустыня и ноготочки: история мотогонщицы Анастасии Нифонтовой

Анастасия Нифонтова - 40-летняя москвичка с двумя детьми и двумя высшими образованиями. А еще в январе 2019 года она стала первой женщиной, прошедшей ралли "Дакар" без техподдержки и механиков.

Сегодня мотогонщица финишировала в Абу-Даби в первом этапе чемпионата мира по ралли-рейдам. В этом году она - единственная женщина, проходящая гонку на мотоцикле.

Как Анастасия совмещает семейную жизнь и гонки по пустыне, что оказалось самым страшным во время "Дакара" и почему не стоит верить стереотипам о женщинах в мотоспорте, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

  • 4 апреля 2019
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