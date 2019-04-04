Пируэты от принца Гарри
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Пируэты от принца Гарри

Принц Гарри попробовал силы в балете: он выполнил упражнение на баланс на детском уроке. Постоять на одной ноге принцу предложил один из учеников.

Герцог Сассекский встретился с семьями, детьми и подростками в стенах ассоциации молодых христиан (YMCA) в Западном Лондоне.

Как ожидается, уже в апреле Гарри впервые станет отцом.

  • 4 апреля 2019
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