Шоколад, пицца и суши из 3D-принтера: что мы будем есть завтра?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Шоколад, пицца и суши из принтера: что мы будем есть завтра?

Обед, распечатанный на 3D-принтере, вскоре может стать обычным делом. Благодаря этой технологии, из еды можно исключить или добавить ингредиенты для особой диеты, например, аллергиков.

"Напечатанная" еда может решить проблему нехватки продовольствия в мире.

Кроме того, ее производство безотходно - это может помочь снизить количество мусора.

  • 5 апреля 2019
Go to next video: Робот против рака кожи: как работают новые технологии на вашем теле