Беларусь: бульдозером по крестам в "расстрельном" лесу

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В белорусских Куропатах власти снесли несколько десятков крестов, установленных активистами в память о жертвах сталинских репрессий. Операция проходила под контролем ОМОНа. Задержаны 15 протестующих.

Урочище Куропаты – место массовых расстрелов в сталинские времена. По официальным данным, здесь погибли 30 тысяч человек. Независимые историки говорят о более чем 200 тысячах жертв.

Народный мемориал в Куропатах стихийно возник 30 лет назад. Периодически активисты заменяют новыми состарившиеся кресты. Уже год идут протесты у ресторанно-развлекательного комплекса, открытого у "расстрельного" леса.

В марте президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о мемориале во время "Большого разговора с Президентом": "Приведем в порядок Куропаты, чтобы демонстрации с крестами по периметру не было. Зачем вы повыставляли там эти белые кресты? Вам что, церковь разрешила это делать? Это демонстрация, а я против такой демонстрации".

Власти настаивают, что для установки памятных крестов нужны специальные разрешения.