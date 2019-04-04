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ТВ-новости: Зеленский против Порошенко - чего ожидать на дебатах?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 4 апреля:
- О Георгии Данелия вспоминает его друг, грузинский режиссер Эльдар Шенгелая.
- Игра по правилам и без. Кандидаты в президенты Украины договорились провести дебаты на крупнейшем стадионе страны.
- Бесконечная война. Корреспондент Би-би-си побывала в афганской провинции Гильменд, где о мире только мечтают.
- Никто не забыт. В белорусском Бресте нашли массовое захоронение евреев - жертв нацистской оккупации. Как увековечат их память.
- Не бой-баба с промасленными руками. Первая женщина, прошедшая ралли "Дакар" без механиков, рассказывает, как ей удается совмещать жизнь и гонки.
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4 апреля 2019
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