Виктор Шендерович: советовать Украине из нашего концлагеря неприлично
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Виктор Шендерович: советовать Украине из России неприлично

Драматург и сатирик Виктор Шендерович представил в Лондоне спектакль по своей пьесе "Увидеть Солсбери".

Ведущий Русской службы Би-би-си Олег Антоненко спросил его о реакции английских зрителей, критике Жванецкого и насмешках россиян над украинским комиком - кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

  • 4 апреля 2019
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