Порошенко и Зеленский сдали кровь. Почему?
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Порошенко и Зеленский сдали кровь в преддверии теледебатов. Видео

Президент Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, вышедшие во второй тур президентских выборов, сдали анализы на содержание алкоголя и наркотических веществ в организме.

Оба кандидата сдали кровь, а Порошенко сдал на анализ еще и мочу и волосы.

Пройти анализы предложил Зеленский. Порошенко заявил, что такая процедура должна стать "обязательной" в будущих президентских выборах.

Это произошло после того, как известный комик предложил действующему президенту принять участие в теледебатах в Олимпийском стадионе в украинской столице.

  • 5 апреля 2019
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