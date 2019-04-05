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Порошенко и Зеленский сдали кровь в преддверии теледебатов. Видео
Президент Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, вышедшие во второй тур президентских выборов, сдали анализы на содержание алкоголя и наркотических веществ в организме.
Оба кандидата сдали кровь, а Порошенко сдал на анализ еще и мочу и волосы.
Пройти анализы предложил Зеленский. Порошенко заявил, что такая процедура должна стать "обязательной" в будущих президентских выборах.
Это произошло после того, как известный комик предложил действующему президенту принять участие в теледебатах в Олимпийском стадионе в украинской столице.
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5 апреля 2019
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