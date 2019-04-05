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Госдума требует от Apple пристроить Крым
Депутаты Госдумы потребовали от компании Apple исправить в своих приложениях территориальную принадлежность крымских городов.
Сейчас в поиске приложений "Погода" и "Карты" Ялта отображается как украинский город, а другие крымские города и вовсе невозможно найти.
При этом на картах видно границу, которая указывает на принадлежность Крыма России.
Согласится ли Apple выполнить требования депутатов?
Комментирует наш московский корреспондент Андрей Сошников.
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5 апреля 2019
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