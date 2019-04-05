Госдума требует от Apple "пристроить" Крым

"Сейчас-то у нас начнется настоящая жизнь": истории переезда в Крым и из него

После аннексии Крыма Россией на полуостров стали переезжать люди из самых разных городов, а кто-то наоборот уехал оттуда на Украину - как складывается жизнь этих людей?