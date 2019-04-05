Рига без мэра: в чем обвиняют Ушакова
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Рига без мэра: в чем обвиняют Ушакова

Латвийские власти отстранили от должности столичного мэра Нила Ушакова, который пользуется поддержкой большинства русскоязычных жителей.

Это решение связано с коррупционным скандалом в транспортной компании Ригас Сатиксме.

Нил Ушаков как мэр является представителем собственника компании, а Рижская дума - ее основной акционер.

Ушаков не сдается и намерен обжаловать решение.

О том, что может грозить опальному мэру, который продержался на своем посту 10 лет, рассказывает наш рижский корреспондент Оксана Антоненко, которая сегодня побывала пресс-конференции Ушакова.

  • 5 апреля 2019
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