Рига без мэра: в чем обвиняют Ушакова
Латвийские власти отстранили от должности столичного мэра Нила Ушакова, который пользуется поддержкой большинства русскоязычных жителей.
Это решение связано с коррупционным скандалом в транспортной компании Ригас Сатиксме.
Нил Ушаков как мэр является представителем собственника компании, а Рижская дума - ее основной акционер.
Ушаков не сдается и намерен обжаловать решение.
О том, что может грозить опальному мэру, который продержался на своем посту 10 лет, рассказывает наш рижский корреспондент Оксана Антоненко, которая сегодня побывала пресс-конференции Ушакова.
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5 апреля 2019
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