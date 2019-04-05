Хафтар наступает: на кого ставит Россия в Ливии?
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Хафтар наступает на Триполи. На кого ставит Россия в Ливии?

Выступающие против международно признанного правительства Ливии войска Халифа Хафтара начали наступление на столицу страны Триполи.

В Ливии царит двоевластие.

Запад страны и столицу контролирует правительство во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. Его поддерживают западные страны, а также Турция и Катар.

А часть юга и восток находится под контролем парламента и армии Хафтара. Его поддерживает Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

В последнее время фельдмаршал также наладил связи с Москвой, которая оказывает ему материальную и военную поддержку.

Но ситуация в Ливии меняется стремительно, оправдается ли ставка, которую сделала Москва на Хафтара?

Комментирует обозреватель Би-би-си Себастиан Ашер.

  • 5 апреля 2019
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