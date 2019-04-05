Первая кровь: Порошенко и Зеленский сдали анализ на президентство
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Первая кровь: Порошенко и Зеленский сдали анализ на президентство

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 5 апреля:

  • Я прийшов, тебе нема. Кандидаты в президенты Украины сдавали сегодня анализы, один - на стадионе, другой - в клинике своего сторонника.
  • Отставка непотопляемого Ушакова. Мэра Риги отстранили от должности из-за коррупционного скандала. Сам он сдаваться не собирается.
  • Битва за Триполи. Командующий ливийской армией, которого, как считается, поддерживает Москва, начал наступление на столицу Ливии. Что ждать стране?
  • Чей Крым? Что ответит компания Apple на требование депутатов Госудмы признать полуостров частью России.
  • В торговой войне США и Китая появился первый победитель - Вьетнам.
  • Женщина, не чувствующая боль.
  • 5 апреля 2019
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