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Видео
Возвращение в горы: история звезды сноубординга, которая сломала спину
Алена Алехина была звездой российского сноубординга. Она не только стала семикратной чемпионкой России и двукратной чемпионкой Европы, но и прошла отбор на Олимпиаду в Сочи.
Весной 2013 года ей пришлось закончить спортивную карьеру из-за тяжелой травмы позвоночника.
Алена не может ходить, но она продолжает бороться: теперь девушка решила посвятить жизнь музыке. В этом году она даже вернулась в горы - впервые после травмы.
Видео Елизаветы Верейкиной.
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9 апреля 2019
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