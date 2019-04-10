"Понаехали, работу отбирают": как беженцы из Донбасса живут в России и Украине

Что вырезали из "Мимино": Кикабидзе о знаменитой картине Данелии

Почему он не поехал на похороны своего друга Георгия Данелии и что вырезали из "Мимино"? Об этом в интервью Би-би-си рассказал актер Вахтанг Кикабидзе.