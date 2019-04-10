"Понаехали, работу отбирают": как беженцы Донбасса живут в России и на Украине
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"Понаехали, работу отбирают": как беженцы из Донбасса живут в России и Украине

Война на востоке Украины продолжается уже пять лет. За это время из Донбасса бежали миллионы людей, в основном - в другие регионы Украины или в Россию.

Чем отличается жизнь беженцев в этих двух странах, и планируют ли они когда-нибудь вернуться домой? Русская служба Би-би-си поговорила об этом с двумя семьями, которые переехали в Киев и Обнинск.

  • 10 апреля 2019
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