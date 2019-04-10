"Хочу говорить лично с Путиным": Чарли Роули - после встречи с послом России
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"Хочу говорить лично с Путиным": Чарли Роули - после встречи с послом России

Чарли Роули - один из тех, кто пострадал в Британии от нервно-паралитического вещества "Новичок". В июне 2018 года Чарли и его подруга Дон Стерджес были госпитализированы в критическом состоянии. Врачам удалось спасти жизнь Роули, Дон Стерджес в июле скончалась в больнице.

Спустя год после событий в Солсбери и Эймсбери Чарли и его брат Мэтью встретились с российским послом в Британии Александром Яковенко, а теперь хотят говорить лично с Владимиром Путиным. Зачем им встреча с президентом и кого Роули винит в отравлении, смотрите в интервью Би-би-си.

  • 10 апреля 2019
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