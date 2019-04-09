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Видео
Кирилл Серебренников вышел на сцену "Гоголь-центра" впервые после освобождения. Видео
Кирилл Серебренников вышел на сцену "Гоголь-центра" впервые после освобождения из-под домашнего ареста. За день до этого суд сменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.
Режиссера и других фигурантов дела "Седьмой студии" обвиняют в хищении 133 млн рублей бюджетных денег, выделенных на реализацию проекта "Платформа". Никто из них, за исключением Нины Масляевой, не признает вину.
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9 апреля 2019
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