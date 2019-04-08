"Ничего не закончилось". Серебренников будет доказывать свою невиновность
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"Ничего не закончилось". Серебренников будет доказывать свою невиновность

Суд заменил домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова на подписку о невыезде.

Корреспондент Би-би-си Анастасия Голубева рассказывает, что происходило на судебном заседании и как отреагировали на освобождение коллеги Серебренникова по Гоголь-центру и зрители.

(Видео от здания суда предоставлено "Открытые медиа").

  • 8 апреля 2019
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