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"Ничего не закончилось". Серебренников будет доказывать свою невиновность
Суд заменил домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова на подписку о невыезде.
Корреспондент Би-би-си Анастасия Голубева рассказывает, что происходило на судебном заседании и как отреагировали на освобождение коллеги Серебренникова по Гоголь-центру и зрители.
(Видео от здания суда предоставлено "Открытые медиа").
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8 апреля 2019
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