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Белух и косаток хотят выпустить из "китовой тюрьмы". Что с ними будет дальше?
Французский исследователь Жан-Мишель Кусто и губернатор Приморья Олег Кожемяко подписали соглашение о сотрудничестве в реабилитации и освобождении животных из китовой тюрьмы.
О жизни животных в неволе рассказывает Жан-Мишель Кусто.
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8 апреля 2019
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