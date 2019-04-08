Белух и косаток хотят выпустить из "китовой тюрьмы". Что с ними будет дальше?

Как судят активистов "Сети", признанной террористической организацией

ФСБ России внесла сообщество "Сеть" в список террористических организаций. По версии ведомства, участники "Сети" - левые активисты из Санкт-Петербурга и Пензы - планировали устроить взрывы во время чемпионата мира по футболу и выборов президента России в марте 2018 года.