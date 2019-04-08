Освободите Вилли. Власти Приморья обещают выпустить белух и косаток из "китовой тюрьмы"
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Белух и косаток хотят выпустить из "китовой тюрьмы". Что с ними будет дальше?

Французский исследователь Жан-Мишель Кусто и губернатор Приморья Олег Кожемяко подписали соглашение о сотрудничестве в реабилитации и освобождении животных из китовой тюрьмы.

О жизни животных в неволе рассказывает Жан-Мишель Кусто.

  • 8 апреля 2019
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