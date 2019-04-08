Как судят активистов "Сети", признанной террористической организацией
ФСБ России внесла сообщество "Сеть" в единый список террористических организаций.
Согласно решению суда, вступившему в силу в марте, участники "Сети" - левые активисты из Санкт-Петербурга и Пензы - планировали устроить взрывы во время чемпионата мира по футболу и выборов президента России в марте 2018 года.
В январе один из участников сообщества признал вину и был осужден. В понедельник в Санкт-Петербурге предстали перед еще два обвиняемых: Юрий Бояршинов и Виктор Филинков.
Адвокаты и правозащитники говорили о применении к подследственным пыток.
Юрий Баранюк побывал на заседании суда по делу "Сети".
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8 апреля 2019
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