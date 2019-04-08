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ТВ-новости: суд отменил домашний арест Кирилла Серебренникова
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 8 апреля:
- "Ничего не закончилось". Режиссер Кирилл Серебренников говорит, что будет доказывать свою невиновность. Сегодня суд заменил домашний арест для него на подписку о невыезде.
- Чемоданы наличных: Выбирали ли российские политтехнологи президента Мадагаскара? Мы покажем расследование Би-би-си.
- Протесты в Архангельске против мусорного полигона.
- Освободите Вилли. Власти Приморья обещают выпустить белух и косаток из "китовой тюрьмы". Их освобождения добивались защитники животных и голливудские звезды.
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8 апреля 2019
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