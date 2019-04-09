Кто такой Биньямин Нетаньяху? Коротко
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Кто такой Биньямин Нетаньяху? Коротко

Если Беньямин Нетаньяху и его партия Ликуд победят на парламентских выборах в Израиле, "Биби", как его называют в народе, может стать премьер-министром в 5-й раз.

Сколько постов в правительстве он занимает одновременно и что сделал для него Трамп - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 9 апреля 2019
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