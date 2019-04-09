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Что вырезали из "Мимино": Кикабидзе о знаменитой картине Данелии
В Москве простились с кинорежиссером Георгием Данелией. Близкий друг режиссера, актер Вахтанг Кикабидзе, не поехал на похороны.
После августовской войны 2008 года Вахтанг Кикабидзе в знак протеста отказался от российского ордена Дружбы, присужденного ему президентом Дмитрием Медведевым, и перестал ездить в Россию.
Главная роль в фильме Геогия Данелия "Мимино" определила успех кино карьеры Кикабидзе.
"Мимино" вошел в золотой фонд советского кинематографа.
В интервью Русской службе Би-би-си Кикабидзе рассказал об эпизодах, вырезанных из кинофильма.
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9 апреля 2019
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