Что вырезали из "Мимино": Кикабидзе о знаменитой картине Данелии
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Что вырезали из "Мимино": Кикабидзе о знаменитой картине Данелии

В Москве простились с кинорежиссером Георгием Данелией. Близкий друг режиссера, актер Вахтанг Кикабидзе, не поехал на похороны.

После августовской войны 2008 года Вахтанг Кикабидзе в знак протеста отказался от российского ордена Дружбы, присужденного ему президентом Дмитрием Медведевым, и перестал ездить в Россию.

Главная роль в фильме Геогия Данелия "Мимино" определила успех кино карьеры Кикабидзе.

"Мимино" вошел в золотой фонд советского кинематографа.

В интервью Русской службе Би-би-си Кикабидзе рассказал об эпизодах, вырезанных из кинофильма.

  • 9 апреля 2019
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