Грабители пробили дыру в стене экскаватором, чтобы добраться до банкомата
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Докопались до банкомата. Удивительное ограбление в Северной Ирландии

В Северной Ирландии произошло ограбление с использованием украденного экскаватора.

Злоумышленники пробили с его помощью стену, чтобы добраться до банкомата.

Причем один из них, очевидно, умеет отлично управлять экскаватором. Когда стена была пробита, он с легкостью погрузил банкомат в фургон ковшом.

  • 10 апреля 2019
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