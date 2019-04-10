Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Докопались до банкомата. Удивительное ограбление в Северной Ирландии
В Северной Ирландии произошло ограбление с использованием украденного экскаватора.
Злоумышленники пробили с его помощью стену, чтобы добраться до банкомата.
Причем один из них, очевидно, умеет отлично управлять экскаватором. Когда стена была пробита, он с легкостью погрузил банкомат в фургон ковшом.
-
10 апреля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне