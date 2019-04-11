Усыпить или спасти? Белорусская семья помогает диким птицам-инвалидам

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Семья из Беларуси в одиночку спасала раненых птиц, пока в их приюте не случился пожар. Деньги на восстановление предложили тысячи человек.

Жанна и Александр Столяровы спасают диких птиц-инвалидов со всей Беларуси. Большинство пернатых пострадало по вине человека – теперь без помощи людей эти птицы погибнут.

Шесть лет назад Столяровы переехали из столицы в деревню Моисеевичи, чтобы построить приют для птиц. Их первый постоялец – грач Карлуша с раненым крылом. "Было объявление, что птицу отдают либо на усыпление, либо в добрые руки. Кто решил, что птице с одним крылом нельзя жить?" - говорит Жанна.

Сейчас в приюте "Охрана природы" живет около 70 диких птиц - луня сбила машина, по лебедю стреляли из пневматики, сову достали из лужи битума. Пострадавших птиц лечат и выхаживают - Александр по образованию биолог. Птиц, которые могут летать, выпускают на волю.

Жанна и Александр содержали приют за счет своего хозяйства и редких пожертвований, пока в одном из вольеров не случился пожар – в огне погибли 400 индюшат, черный аист и лунь. Помощь предложили тысячи человек со всей страны и министерство природы.

Видео Русской службы Би-би-си о первом в Беларуси приюте, где спасают диких пернатых.