30 лет спустя. Участники митинга за выход СССР в Тбилиси вспоминают кровавый разгон
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30 лет спустя. Участники митинга за выход СССР в Тбилиси вспоминают кровавый разгон

Ровно 30 лет назад советские войска жестоко разогнали митинг с требованием независимости Грузии в центре Тбилиси.

Во время тбилисских событий погиб 21 человек, большинство из них - женщины.

Русская служба Би-би-си встретилась с матерью самой молодой жертвы.

  • 9 апреля 2019
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