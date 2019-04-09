ТВ-новости: Зачем Казахстан объявил досрочные выборы?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 9 апреля:
- Президент Казахстана объявил о досрочных выборах. Политолог Досым Сатпаев размышляет, почему и как это связано с поездкой нынешнего президента в Москву.
- Бени против Биби. В Израиле сегодня парламентские выборы. Беньямин Нетаньяху идет на пятый срок. Остановить его может Биньямин Ганц, которого называют "армейским принцем".
- 30 лет "ночи саперных лопаток" в Тбилиси. Очевидцы и пострадавшие вспоминают одни из самых трагических событий в истории современной Грузии.
- Правая рука Алексея Навального - Леонид Волков - о российских и украинских выборах и, почему он считает, что сталинисты лучше единоросов.
- Вахтанг Кикабидзе вспоминает режиссера Георгия Данелию.
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9 апреля 2019