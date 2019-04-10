Ученые впервые сфотографировали черную дыру. Видео.
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Ученые впервые сфотографировали черную дыру. Видео

Увидеть черную дыру нельзя - ни невооруженным глазом, ни с помощью аппаратуры.

Ее гравитация так велика, что преодолеть ее не может никакое излучение, доступное современным телескопам - ни радиоволны, ни рентгеновское излучение, ни гамма-лучи, - не говоря уже про видимый солнечный свет.

Строго говоря, на фотографии не сама черная дыра, а ее "внешняя оболочка" - точка невозврата, также известная как горизонт событий.

В этом месте у лучей еще есть возможность избежать притяжения черной дыры.

Уловить и сфотографировать эти лучи - прошедшие по самому краю горизонта событий, но не поглощенные черной дырой - на протяжении многих лет пытался проект Event Horizon Telescope (EHT).

Это сложная сеть радиотелескопов, расположенных на разных континентах и совместно анализирующих информацию. После нескольких лет сбора и анализа информации это наконец удалось сделать.

  • 10 апреля 2019
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