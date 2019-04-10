ТВ-новости: первое в истории фото черной дыры - почему это важно?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 10 апреля:
- Порошенко против Зеленского... или все-таки Путина? На улицах украинских городов появились предвыборные плакаты, на которых соперником украинского президента показан президент России.
- Ничья в пользу Нетаньяху. Почему премьером Израиля в пятый раз скорее всего станет лидер партии "Ликуд".
- "Хочу говорить лично с Путиным". Отравленный "Новичком" Чарли Роули рассказал Би-би-си, почему добивается встречи с российским президентом.
- "Абсолютный монстр". Ученым впервые удалось сфотографировать черную дыру.
- История сноубордистки Алены Алехиной. Из-за травмы позвоночника ей пришлось завершить спортивную карьеру. Алена решилась вернуться в горы лишь спустя шесть лет.
-
10 апреля 2019