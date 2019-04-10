ТВ-новости: астрономы впервые сфотографировали черную дыру. Почему это важно?
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ТВ-новости: первое в истории фото черной дыры - почему это важно?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 10 апреля:

  • Порошенко против Зеленского... или все-таки Путина? На улицах украинских городов появились предвыборные плакаты, на которых соперником украинского президента показан президент России.
  • Ничья в пользу Нетаньяху. Почему премьером Израиля в пятый раз скорее всего станет лидер партии "Ликуд".
  • "Хочу говорить лично с Путиным". Отравленный "Новичком" Чарли Роули рассказал Би-би-си, почему добивается встречи с российским президентом.
  • "Абсолютный монстр". Ученым впервые удалось сфотографировать черную дыру.
  • История сноубордистки Алены Алехиной. Из-за травмы позвоночника ей пришлось завершить спортивную карьеру. Алена решилась вернуться в горы лишь спустя шесть лет.
  • 10 апреля 2019
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