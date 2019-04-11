Конфликт и двоевластие в Ливии: что происходит?
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Конфликт и двоевластие в Ливии: что происходит?

В Ливии царит двоевластие: Запад, Турция, Катар и ООН поддерживают правительство в Триполи во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем.

Бои в Ливии возобновились после того, как Ливийская национальная армия начала наступление на столицу страны Триполи.

А на востоке страны действуют правительство и Ливийская национальная армия, подконтрольные фельдмаршалу Халифе Хафтару. Их поддерживают ОАЭ и Египет.

Россия поддерживает отношения с обеими сторонами конфликта, но оказывает Хафтару помощь.

Что происходит сейчас и что привело к этому моменту - в материале Русской службы Би-би-си.

  • 11 апреля 2019
Go to next video: Хафтар наступает на Триполи. На кого ставит Россия в Ливии?