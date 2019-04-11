"Внутри Европы": документальный фильм Би-би-си
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"Внутри Европы": документальный фильм Би-би-си

"Меркель чуть не плакала... Обама был ошарашен... даже приобнял ее... Я впервые увидел в глазах Кэмерона страх". Нечасто услышишь, как политики высшего ранга с такими интимными подробностями рассказывают друг о друге и о том, как они вели себя в самые трудные моменты.

Новый документальный фильм "Внутри Европы. 10 лет хаоса", снятый по заказу телеканала BBC2, дает зрителям такую возможность.

Фильм выходит на телеканале "Дождь" 10, 17 и 24 апреля в шесть часов вечера по Московскому времени.

  • 11 апреля 2019
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