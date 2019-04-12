SpaceX впервые вернула оба ускорителя и первую ступень ракеты Falcon Heavy на Землю

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Компания Илона Маска SpaceX провела первый коммерческий запуск Falcon Heavy. Сверхтяжелая ракета вывела на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A.

В то же время SpaceX впервые удалось вернуть оба ускорителя и первую ступень ракеты Falcon Heavy на Землю.

Ускорители совершили посадку на специальных площадках на мысе Канаверал, а первая ступень опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.