Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
SpaceX впервые вернула оба ускорителя и первую ступень ракеты Falcon Heavy на Землю
Компания Илона Маска SpaceX провела первый коммерческий запуск Falcon Heavy. Сверхтяжелая ракета вывела на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A.
В то же время SpaceX впервые удалось вернуть оба ускорителя и первую ступень ракеты Falcon Heavy на Землю.
Ускорители совершили посадку на специальных площадках на мысе Канаверал, а первая ступень опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.
-
12 апреля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне