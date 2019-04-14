Скульптура из покрышки. Без пробега по РФ
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Мартышки из покрышки. Шедевры нигерийского мастера

Художник из Нигерии превращает автомобильные шины в шедевры. Нквоча Эрнест делает фигуры животных из старых колес. Но выглядят они совсем не так, как скульптуры в российских дворах.

Мастер специально подбирает покрышки так, чтобы их текстура напоминала кожу или мех животного.

А вместо скелета Нквоча делает каркас из арматуры. Своими скульптурами он мечтает научить людей бережнее относиться к природе.

Его творчество уже стало популярно в Африке, но в будущем скульптор планирует показать свой "зверинец" и на других континентах.

  • 14 апреля 2019
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