Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Мартышки из покрышки. Шедевры нигерийского мастера
Художник из Нигерии превращает автомобильные шины в шедевры. Нквоча Эрнест делает фигуры животных из старых колес. Но выглядят они совсем не так, как скульптуры в российских дворах.
Мастер специально подбирает покрышки так, чтобы их текстура напоминала кожу или мех животного.
А вместо скелета Нквоча делает каркас из арматуры. Своими скульптурами он мечтает научить людей бережнее относиться к природе.
Его творчество уже стало популярно в Африке, но в будущем скульптор планирует показать свой "зверинец" и на других континентах.
-
14 апреля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне