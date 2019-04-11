Что делать, если отключат интернет? Отвечают депутаты Госдумы

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В Госдуме во втором чтении был принят законопроект о "суверенном интернете". Корреспондент русской службы Би-би-си Петр Козлов узнал у политиков, голосовавших за этот закон, пользуются ли они интернетом и что будут делать, если интернет вдруг отключат.