Что политики советует делать, если отключат интернет?
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Что делать, если отключат интернет? Отвечают депутаты Госдумы

В Госдуме во втором чтении был принят законопроект о "суверенном интернете". Корреспондент русской службы Би-би-си Петр Козлов узнал у политиков, голосовавших за этот закон, пользуются ли они интернетом и что будут делать, если интернет вдруг отключат.

  • 11 апреля 2019
Go to next video: Как в Госдуме принимали закон о "суверенном интернете"